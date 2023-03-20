ختام دورة تدريبية حول قانون الخدمة المدنية لمديري الموارد البشرية بكفر الشيخ

أنهى مركز استدامة للتدريب والتطوير، أحد أهم البرامج التخصصية في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والمقدم للمديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية بمحافظة كفر الشيخ، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى نائب المحافظ، بضرورة رفع الكفاءة الإدارية والفنية للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، وضمن خطط تدريب مركز استدامة للعام التدريبي 2023 في مارس الجاري.

تنفيذ برامج وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي

وتم تنفيذ البرنامج بنظام اليوم التدريبي الكامل وعلى مدار يومين متتاليين للمديرين والعاملين بالموارد البشرية بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة بإجمالي 40 مستفيا،د فضلاً عن عدد من الإدارات ذات العلاقة وذلك لتوحيد المفاهيم والرؤى فيما يتعلق بأبواب القانون المختلفة.

كما تم تنفيذ البرنامج من خلال شرح الدكتور عطيه مبارك، أحد مدربي مركز استدامة المعتمدين من الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، وأحد المتخصصين في تقديم شروحات قانون الخدمة المدنية في عديد الوزارات، مستعرضاً جانب كبير من مواد القانون ولائحته التنفيذية ومتعرضاً لعدد من الحالات العملية case studies ذات الطبيعة الخاصة، فضلا عن فلسفة القانون وأبرز الجوانب التي اختلفت عن القانون 47 مستفيضاً في جوانب الحقوق والواجبات الوظيفية.

دورات متتالية لتدريب الجهاز الحكومي

بينما أشار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن الدورات التدريبية هامة للغاية للعاملين بالجهاز الحكومي، لزيادة الوعي المعرفي للقوانين المدرجة ضمن للتعامل اليومي في عملهم، وذلك في جميع القطاعات الحكومية المختلفة.