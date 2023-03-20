حبس المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح 15 يوما على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة، حبس المتهمين في واقعة سرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة، قد كشفت في بيان أصدرَته، بشأن واقعة سرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح الموجودة بمنطقة التجمع الخامس، من خلال السور الخلفي للفيلا، وجرى رصدهم من قبل كاميرات المراقبة.

ووقت اكتشاف الواقعة تبين سرقة محتويات المسكن، وآثار دخول من نافذته، وسرقة مبلغ نقدي، وميدالية فضية خاصة ببطولة أمم إفريقيا عام 2017، وجوائز تذكارية وملابس رياضية وأجهزة إلكترونية خاصة به.

وبينت التحقيقات أنَّ المتهمين أقروا بارتكاب الجريمة، وسبق عمل أحدهم غفيرًا بمسرح الواقعة منذ عام ونصف، وارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وعلمه بخلو المسكن من قاطنيه، واتفاقه مع واحد من المتهمين على ارتكابها، فقصدا المسكن وتمكنا من فتح إحدى نوافذه ودلوفه وسرقة بعض منقولاته، وفرا هاربين، وقد تركا بعضًا من هذه المسروقات لدى المتهم الثالث لإخفائها، على أن يصبح عدد المتهمين ثلاثة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمَيْن السرقة، وحجز المتهم بإخفاء المسروقات على ذمة القضية.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين بسرقة مسكن لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، إذ ورد بلاغ للنيابة العامة في 18 مارس الجاري، من مدير أعمال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد صلاح باكتشافه سرقة منقولات من مسكنه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.