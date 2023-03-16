صحفي بريطاني: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. ورحيل ماني سبب تراجع ليفربول

وصف تشارلي وايت، الصحفي بالقسم الرياضي في جريدة «ذا صن» البريطانية، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، بأنه ذو خصوصية، مؤكدا أنه أفضل لاعب في العالم، والأكثر إثارة وهجومًا على مستوى العالم لوقت طويل، مشددًا على أن الجميع في مصر وإنجلترا يعلم ذلك.

صلاح لن يترك ليفربول

وأوضح «وايت» خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أن محمد صلاح لم يكن راضيًا عن خسارة مصر في تصفيات كأس العالم.

وأشار إلى محمد صلاح أحرز مع ليفربول الموسم الماضي، 22 هدفا، معربًا عن انبهاره به، مشددا على أنه لاعب كبير، ونادي ليفربول ما زال محظوظا بوجوده.

وتوقع تشارلي وايت، ألا يترك محمد صلاح نادي ليفربول الموسم المقبل، مؤكدا أن النادي يستطيع أن يدعم محمد صلاح كلاعب ومفتاح أساسي في الفريق.

تشارلي وايت: محمد صلاح سيحقق أرقام قياسية جديدة

كما توقع أيضًا أن يستمر محمد صلاح في تحقيق أرقام جديدة في مسيرته الكروية، مؤكدًا أنه لديه معايير لسنوات طويلة، وسيكون أسطورة ليفربول على مدار تاريخه، مشيرا إلى أنه «لو ترك ليفربول غدًا سيظل أسطورة وتاريخ لليفربول».

وفي الوقت ذاته، يرى الصحفي بجريدة «ذا صن»، أن تصاعد وانخفاض مستوى محمد صلاح مع ليفربول، أمر غريب جدًا هذا الموسم.

وتحدث عن أسباب تراجع ليفربول، مؤكدا أن منها رحيل ساديو ماني عن الفريق، ومعتبرًا أن ذلك كسر القوة الضاربة للنادي.

ليفربول ترك خط الوسط دون دعم

وأكد تشارلي وايت، أن الخطأ الفادح الذي ارتكبه نادي ليفربول، هو تركه لخط الوسط دون دعم قوي، لافتا إلى أن هذا وضع ضغوط كثيرة على فان ديك في الدفاع.

ولفت إلى أن نادي ليفربول يعاني من مشكلة نفسية كبيرة؛ إذ أنه من الصعب نفسيًا وبدنيًا أن يلعب 63 مباراة، معتبرًا أن هذا صعب جدًا.