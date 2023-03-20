تراجع أسعار النفط عالميا لأكثر من دولارين بسبب الاضطرابات المصرفية

شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا حادا، اليوم الاثنين، فهبطت العقود الآجلة لخام برنت «تسوية مايو» 2.32 دولار ليصل سعر البرميل إلى 70.65 دولار، حسب تقرير لوكالة «رويترز»، كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، الخاص بتسليم أبريل المقبل، بقيمة 2.15 دولار، ليصل إلى 64.59 دولار للبرميل.

ويأتي الانخفاض في أسعار النفط بسبب مخاوف من احتمال أن تؤدي اضطرابات القطاع المصرفي العالمي إلى ركود، بما يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط، فضلا عن المخاوف من رفع محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي.

ويعتبر الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك محفزا محتملا آخر لتوقعات السوق، بما يعزز الاتجاه الهبوطي للأسعار، مع احتمالية لجوء أوبك إلى خفض إنتاجها بصورة أكبر لدعم الأسعار.