انهيار «سيليكون فالي» يدفع أسعار النفط العالمية للتراجع.. ومخاوف من أزمة مالية

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار في تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية، على خلفية انهيار بنك سيليكون فالي، والتي تسببت في زيادة مخاوف الأسواق من وقوع أزمة مالية جديدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بقيمة 87 سنتا، أو 1.1%، إلى 79.90 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا، أو 1.1%، إلى 73.93 دولار للبرميل، وفقا لوكالة «رويترز».

وهبط خام برنت، أمس الاثنين، إلى أدنى مستوياته منذ مطلع يناير، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر.

انهيار بنك سيليكون فالي

وأثار الإغلاق المفاجئ لمجموعة «إس.في.بي» المالية المالكة لبنك سيليكون فالي مخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها بنوك أخرى، بسبب موجات الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مدار العام الماضي، كما أثار تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيبطئ وتيرة التشديد النقدي.

وأطلقت السلطات الأمريكية تدابير طارئة يوم الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي، بعدما أدت مخاوف انتقال عدوى انهيار بنك سيليكون فالي إلى موجة بيع في الأصول الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، وأغلقت الجهات التنظيمية بنك سيجنتشر ومقره نيويورك يوم الأحد.

تعافي الاقتصاد الصيني

وقال ليون لي المحلل في «سي.إم.سي ماركتس»، إنه إلى جانب تداعيات أزمة بنك سيليكون فالي، فإن أسعار النفط تتعرض لضغوط أيضا بسبب بوادر على تعافي الاقتصاد الصيني بوتيرة أضعف من المتوقع بالرغم من رفع قيودها الصارمة المرتبطة بالجائحة.

وأضاف «كانت السوق تتوقع تعافيا قويا للاقتصاد الصيني، لكن أحدث أرقام التضخم في شهر فبراير بلغ واحدا بالمئة فحسب على أساس سنوي، وهو ما يعكس الحالة الانكماشية الحالية للاقتصاد الصيني وضعف الطلب».

ومن المتوقع أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات النفطية الأمريكية اليوم الثلاثاء.