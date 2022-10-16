«أوبك»: تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي أثر على النفط

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» هيثم الغيص، إن المنظمة لا تستهدف سعرًا معينًا للنفط والهدف هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب، متابعًا: «نحن لا نتحكم في أسعار النفط».

تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

وأضاف الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول في مؤتمر صحفي بثته قناة العربية السعودية: «تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي له انعكاس واضح على الطلب على النفط».

تقلب شديد في أسواق النفط

وذكر «الغيض»، على هامش زيارة له لدولة الجزائر التي تعد عضوا في منظمة الأوبك: «أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة، وهدف أوبك الحفاظ على استقرار السوق».

قرار أوبك بلس لخفض الإنتاج

وقرر تحالف أوبك بلس الذي يضم 13 عضوا ومنتجين من الخارج أيضا مثل روسيا، في 5 أكتوبر الحاليّ خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا مع دخول الأزمة الروسية الأوكرانية شهرها الثامن.