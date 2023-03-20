وزير البترول: تكافو فرص العمل بالقطاع للمرأة يساهم في تحسين بيئة العمل

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التزام قطاع البترول والغاز بتحقيق رؤية الدولة؛ لتمكين المرأة وبناء وصقل قدراتها و مساعدتها علي تحقيق طموحاتها في مختلف مجالات العمل بالقطاع، مضيفًا أنه يجرى العمل على ترسيخ ثقافة تكافؤ الفرص بين الجنسين التي تتيح تنوع القوى البشرية الداعمة؛ لزيادة الإنتاج والابتكار وتنفيذ أفضل الحلول في بيئة العمل.

جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أمام الاحتفالية السنوية الثالثة للمرأة في الطاقة She is Energy، التي نظمتها مؤسسة إيجبت أويل آند جاز، برعاية الوزير تزامنا مع الاحتفالات بيوم المرأة وأعياد الأسرة في شهر مارس من كل عام.

وأوضح الملا أنّ تكافؤ الفرص للمرأة في قطاع البترول والغاز يعد جزءا اساسيا من استراتيجية تطوير، وتحديث قطاع البترول التي تعمل بقوة على خلق هيكل للقطاع يتسم بالمرونة، ويرتبط اكثر بكفاءة الأداء بغض النظر عن النوع.

وأضاف الملا، أنّ القطاع حريص على الاستثمار في بناء جيل جديد من قائدات المستقبل، من خلال برنامح الإدارة الشابة والمتوسطة بقطاع البترول الذي يؤهّل قيادات جديدة من الشباب والشابات للمستقبل فنجاح وازدهار القطاع يتطلب تضافر جهود الجنسين في بيئة عمل متنوعة، كما خصصنا دورات من مؤتمر مصر للطاقة «إيجبس» للمساواة بين الجنسين في قطاع الطاقة، واختيار أفضل القيادات النسائية.

التحول في صناعة الطاقة فتح آفاقا جديدة أمام الكوادر النسائية

وأكد الوزير، أنّ مرحلة التحول التي تشهدها صناعة الطاقة تفتح افاق جديدة امام الكوادر البشرية النسائية؛ لإظهار قدراتهن على الابتكار والإبداع وتقديم مساهمات كبيرة في تحقيق أهداف قطاع الطاقة.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من القيادات على جهودهم الداعمة والمتواصلة لتمكين المرأة في قطاع الطاقة حيث تم تكريم المهندسة هالة قاسم مساعد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس ديفيد تشي نائب رئيس أباتشي الأمريكية ومديرها العام بمصر، والينور راولي مدير عام كابريكورن إنرجي مصر، وداليا الجابري مدير عام الشؤون التجارية في شركة شل، وأليكساندرا توماس مدير عام شركة نبتون مصر للطاقة.