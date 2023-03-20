حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية لن تتوانى عن توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفه من حرم الشوارع والطرق العامه وتطبيق القانون على المخالفين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد أي متغير مكاني ليتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

إزالة جميع إشغالات شوارع الزقازيق

واستجابة لشكوى أهالي حي ثان الزقازيق، توجهت رئاسة حي ثان الزقازيق لشارع الأمن الغذائي بنطاق الحي لإزالة الكتل الخرسانية والحواجز والتي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، حيث تم إزالة جميع إشغالات بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

منع التعديات على الأراضي الزراعية

وحفاظاً على الأراضي الزراعية، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة بإزالة كشك خشبي على مساحة 25 مترا تم بنائه على الأرض الزراعية بقرية النخيلي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بشن حملة موسعة بشوارع المدينة لمتابعة مداخل المدينة ومخارجها وفك الأختناقات المرورية التي يتسبب فيها سوق الأحد الأسبوعي، ورفع كافة أشكال المخالفات والتعديات، وكذلك التنسيق مع الوحدات المحلية المختلفة وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالحفاظ على الانضباط بالشارع البلبيسي، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث تم شن حملة لرفع الإشغالات شملت عدد من شوارع المدينة لاستعادة الإنضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد برفع كافة الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المدينة، حفاظاً على انتظام حركة السيارات وعبور المواطنين.