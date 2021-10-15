حملات لإزالة الاشغالات من أكبر شوارع الإسماعيلية

شنت محافظة الإسماعيلية حملة مكبرة على مدار اليومين الماضيين على المحال والمقاهي المخالفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، وإزالة كافة الاشغالات بشارع سعد زغلول والعشريني، أكبر شوارع الإسماعيلية التجارية.

تحرير 21 محضرا بحي أول بينهم محضري بيئة

وفي حي أول الإسماعيلية، قاد المهندس محرم عودة رئيس الحي حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شارع سعد زغلول بالاشتراك مع شرطة المرافق، و وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرا إشغال طريق وتحرير محضري بيئة وضبط 65 شيشة و55 مقعدا ضمن مخالفات المرافق واستغلال الطريق، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة مكبرة في حي ثان

وفي حي ثان الإسماعيلية، شن الحي حملة مكبرة لرفع الإشغالات و عودة الإنضباط للشارع بالتعاون مع شرطة المرافق بإشراف كرم الشحات رئيس الحي، والمقدم أشرف الأرضي رئيس قسم شرطة المرافق.

ونجحت الحملة في رفع عدد من الإشغالات وعودة الإنضباط لعدد من الشوارع بنطاق حي ثان الإسماعيلية وعلى رأسها شارع العشريني وشارع رضا وشارع شحته «السكة الحديد».

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا وضبط عدد 40 مقعدا و8 «مانيكان بالملابس»، و8 إستاند عرض وكنبة وفرن بوتاجاز.

وكان محافظ الإسماعيلية كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة شن حملات مكثفة علي الأسواق والأماكن التجارية لرفع إشغالات الشوارع والسماح للمواطنين بالتحرك بحرية وخاصة الشوارع التي تم فتحها أمام حركة السيارات.