حملات مكبرة لإزالة الاشغالات ورفع المخلفات بمركز ديروط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم شن حملات مكبرة لإزالة الاشغالات ورفع المخلفات وتسوية بعدد من الشوارع بمركز ديروط لاظهار الشكل الجمالي وتحسين البيئة في هذه المنطقة.

تكثيف الحملات بصفة دورية

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف تلك الحملات بصفة دورية ومستمرة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وترفع العبء عن كاهلهم مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بمركز ديروط وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط أنه تم تنفيذ حملات مكبرة بقرى وشوارع مركز ومدينة ديروط متعددة المهام وبمشاركة أبوالعيون ابراهيم نائب رئيس المركز وعمر نافع مدير الإشغالات والخدمات وصلاح محمد مدير قطاع النظافة وإبراهيم على مدير الحملة الميكانيكية ،وخميس سيد رئيس الوحدة المحلية بالكودية ومسئولي الاشغالات والنظافة والتجميل .

رفع 36 طن مخلفات قمامة

حيث تم رفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين ما يصل إلى رفع 36 طن مخلفات قمامة خلال يوم وذلك باستخدام قلابات وحاويات ولوادر وسيارات شفط الأتربة والكنس الآلي وجليدر وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية فضلاً عن تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال حيث استهدفت شوارع قريتي الكودية والحوطا مضيفاً أنه تم رفع وازالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق حيث تضمن الحملة شارعي الجيش والجلاء لافتاً إلى تشديد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة ووفقاً للامكانات المتاحة.