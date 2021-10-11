محافظ الشرقية يوجه بتكثيف النظافة ورفع الاشغالات بمشتول السوق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة، اليوم، لمركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمشتول السوق

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد عددا من شوارع مدينة مشتول السوق موجهاً محمد حجازي رئيس المدينة، بتكثيف أعمال النظافة وإجراء الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وتمهيد الشوارع لتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة وكذلك رفع الإشغالات ومراجعة اللافتات والإعلانات المرخصة وغير المرخصة وإزالة المخالف منها واتخاذ ما يلزم قانوناً حفاظاً على المال العام والمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

متابعة حركة سيارات الأجرة بالمواقف العمومية

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بمتابعة حركة سيارات الأجرة بالمواقف العمومية للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال المخالفين، وكذلك تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس والمعاهد الأزهرية لتهيئة الجو المناسب للعاملين بقطاع التعليم.

انتظام العمل داخل ديوان مركز مشتول السوق

واطمأن محافظ الشرقية من رئيس المدينة على انتظام العمل داخل ديوان المركز، مشدداً على حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وفي وقت سابق، تابع محافظ الشرقية معدلات ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة بدران ضمن مبادرة حياه كريمة التي تشهدها قرى مركز الحسينية.، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعة بمركز الحسينية بإجمالي أطوال 100 كم وبتكلفة 300 مليون جنيه وذلك لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولى.