اجتماع ثلاثي لمناقشة ملف المناخ بمشاركة مصر والإمارات والدنمارك

عقد وزير الخارجية المصري، بصفته رئيس مؤتمر المناخ COP27، لقاء ثلاثيا مع دان جورجنسون، وزير التعاون التنموي والسياسات المناخية الدنماركي، والدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ COP28، المقرر عقدها في الإمارات.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن اللقاء يأتي على هامش اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ.

وأوضح أن الوزراء الثلاثة أكدوا خلال اللقاء أهمية اجتماع كوبنهاجن كمحطة للتباحث حول عمل المناخ الدولي بمختلف جوانبه، وسبل تنفيذ مخرجات مؤتمر COP27، والبناء عليها في إطار الإعداد لمؤتمر COP28 بالإمارات.

ويعقد اجتماع كوبنهاجن الذي تستضيفه الدانمارك برئاسة مصرية إماراتية مشتركة، باعتبار مصر رئيس الدورة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وبوصف الإمارات العربية هي دولة الرئاسة القادمة للمؤتمر.