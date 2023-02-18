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مستثمرو شرم الشيخ يطالبون باستغلال نجاح «cop27» لزيادة التدفق السياحي

كتب:

حسام أبو غزالة
11:24 ص | السبت 18 فبراير 2023
سياحة النواب تلتقي مستثمري شرم الشيخ بحضور خالد فوده

سياحة النواب تلتقي مستثمري شرم الشيخ بحضور خالد فوده

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا موسعًا مع المستثمرين ورجال الأعمال بشرم الشيخ، بأحد الفنادق الكبرى بالمدينة، جاء ذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري شرم، المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.

حث مشكلات المستثمرين في جنوب سيناء

كما حضر اللواء خالد متولي مستشار المحافظ، بجانب مدير مطار شرم الشيخ، ومدير مكتب السياحة بجنوب سيناء، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة..

وثمن المحافظ في بداية اللقاء دور اللجنة وبادرتها الطيبة في زيارة جنوب سيناء لبحث مشكلات المستثمرين سعيًا نحو زيادة التدفق السياحي.

ووجهت النائبة نورا على الحضور تحديد المشكلات والعوائق الموجودة التي تقف أمام زيادة التدفق ومن ثم زيادة الاستثمارات.

حلول للفوائد المستحقة عليهم، وكثرة الضرائب

وأوضحت أن هذه المشكلات والمطالب ستتولى اللجنة بحث آلية تنفيذها مع الجهات المعنية، مطالبة المستثمرين بالعمل بموازاة الحكومة وفتح أسواق جديدة، واستمعت اللجنة إلى مطالب ومشاكل المستثمرين والتي تضمنت؛ ضرورة إيجإد حلول للفوائد المستحقة عليهم، وكثرة الضرائب التي يتم فرضها، واستثمار نجاح cop27 في إطلاق حملة تسويق عالمية.

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