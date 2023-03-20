وفد «مصر الخير» يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، وفد مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والمهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج، والدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة، وخالد عمران، المدير الإقليمي لمؤسسة مصر الخير بقنا والأقصر والبحر الأحمر، والدكتورة سلمى مجدي، مدير أول خدمات علاجية بقطاع الصحة بمصر الخير، وذلك لتقديم الدعم المعنوي اللازم للمستشفى في مسيرته لعلاج المرضى بمحافظات الصعيد.

وفد مصر الخير يزور شفاء الأورمان

وتفقد وفد مصر الخير، الأجهزة والمعدات لخدمة المرضى في غرف علاج اليوم الواحد والأشعة والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي، وكذلك نجاحات غرف العمليات والرعاية المركزة في تقديم الخدمات لعدد كبير من المرضى على مدار اليوم، وبنك الدم والعناية المركزة، والصيدلية الإكلينيكية، وأثنى الوفد على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة بمستويات تضاهي المستشفيات العالمية، وقام بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم لرفع معنوياتهم في رحلتهم العلاجية.

وأبدى الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، سعادته بزيارة مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، مؤكدا على أن ما وجده داخل المستشفى شيء مبهر ونتاج مجهود كبير يتم بذله في جميع أقسام المستشفى، كما أثنى على منظومة العمل وسلاسة واحترافية تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

تعاون مصر الخير مع المؤسسات الكبرى

وأكد على أن التعاون بين كبرى المؤسسات والجمعيات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني الأهلي التنموي خلق حالة من التكامل وتضافر الجهود في التنمية المجتمعية في كافة القطاعات، ونحن اليوم نتابع تنفيذ بروتوكول التعاون مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر لخدمة مرضى المستشفى، بالإضافة إلى المرضى المحولين من مؤسسة مصر الخير.

وأكد أن مؤسسة مصر الخير تولي اهتماما بالغا بهذا الملف وتستهدف توفير الخدمة المميزة لمريض الأورام وذلك مساهمة في تخفيف عبء المرض عن الفئات الأولى بالرعاية، وإتاحة الفرص لغير القادرين لتلقي الرعاية الصحية المتميزة على أيدي كوادر طبية متخصصة ذات مستوى عالي من الكفاءة الموجودة في مستشفى شفاء الأورمان، مؤكدا انضمام مستشفى شفاء الأورمان إلى شبكة مقدمي الخدمات من مستشفيات ومراكز طبية بكافة محافظات الجمهورية.

دعم 500 كيان طبي كبير

ولفت لى أن قطاع الصحة بالمؤسسة قدم الدعم لما يقرب من 500 كيان طبي ما بين مستشفيات جامعية وأهلية وبنوك الدم القومية ومراكز متخصصة، وتمثل الدعم في إنشاء وتطوير بنية تحتية كما حدث في مستشفيات أبو الريش والشاطبي للأطفال لخدمة الأطفال المصريين، بالإضافة الى دعم العديد من الكيانات الطبية بالأجهزة اللازمة، خاصة في المستشفيات الجامعية التي تضم قامات طبية متخصصة للعلاج بالمجان، إلى جانب دعم المخزون الاستراتيجي للدم عبر حملات التبرع التي تقودها المؤسسة.

ومن جانبه أوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن تلك الزيارة تعكس حرص مصر الخبر على توسيع تعاونها مع مؤسسة الأورمان، وشفاء الأورمان، من خلال تقديم الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى لعلاج الأورام للمستفيدين أو المحولين من مؤسسة مصر الخير.

تقديم الرعاية الصحية للمواطنين

وقال: «إن الشراكة في تقديم الرعاية الصحية مهمة جداً للجميع، وخصوصاً في الأمراض السرطانية بتطبيق التغطية الصحية الشاملة»، موضحا أن شباب الأطباء بالمستشفى يعكف خلال الفترة الأخيرة على عمل دراسات خاصة لمرضى الأورام السرطانية في الصعيد، بدراسة المستوى البيئي للوصول إلى المعلومات والنتائج الكاملة للمساعدة في العلاج المميز لمرضى الصعيد.

وأضاف أن المستشفى حقق أرقاما وخطوات مميزة خلال الفترة الماضية، واستقبل عشرات الآلاف من المرضى وعالجهم بصورة يومية بأحدث الأجهزة المتطورة التي تم جلبها من مختلف دول العالم، لتقديم أفضل خدمة لتحقيق شعار المستشفى «صعيد بلا سرطان»، مؤكداً أن كل الخدمات الطبية مقدمة لأهل الصعيد بالمجان تماما.