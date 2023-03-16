أكثر 5 مدن مصرية دفئا غدا.. العظمى في الأقصر وأسوان 31 مئوية

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، غدا الجمعة، ليسود طقس حار في معظم الأنحاء، ومائل للبرودة ليلا، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتسجل 5 مدن مصرية أكثر المناطق دفئًا في مصر غدا الجمعة، بدرجات حرارة عظمى بين 29 و31، فى طقس شديد الحرارة، ومشمس نهارا، و12 حتى 16 درجة مئوية للصغرى، في طقس مائل للبرودة.

المدن الأكثر دفئا غدا

وتنشر «الوطن» درجات الحرارة العظمى والصغرى فى 5 مدن، هي الأكثر دفئا بمصر غدا الجمعة، كالتالي:

أسوان 31 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى.

أبوسمبل 30 درجة مئوية للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى.

الاقصر 30 درجة مئوية للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى.

الوادى الجديد 30 درجة مئوية للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى.

قنا 29 درجة مئوية للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى.

الظواهر الجوية بطقس غدا

وهناك عدد من الظواهر الجوية تصاحب طقس الغد بالمدن الأكثر دفئا، منها سطوع الشمس، وهبوب رياح مثيرة للأتربة والرمال خلال طقس جنوب الصعيد، مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار.