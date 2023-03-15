ملكة بلجيكا وابنتها تزوران توت عنخ آمون والمدينة المفقودة في الأقصر

زارت ملكة بلجيكا وابنتها الأميرة اليزابيث، اليوم مقبرة الملك توت عنخ آمون في مدينة الأقصر، بمناسبة مرور 100 عام على زيارة ملكة بلجيكا الراحلة الملكة اليزابيث للمقبرة عقب افتتاحها عام 1922 أي قبل مائة عام واستمتعت الملكة والأميرة لشرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري حول المقبرة وما يتعلق باكتشافها على يد البريطاني هوارد كارتر.

ملكة بلجيكا وابنتها تزوران الأقصر

كما زارت ملكة بلجيكا وابنتها المدينة الذهبية المفقدودة، واستمعا لشرح حول تاريخ المدينة وعملية اكتشاف معالمها من الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، كما زارت منطقة دير المدينة وتابعت أعمال البعثة الأثرية البلجيكية العاملة هناك غرب الأقصر.

ملكة بلجيكا وابنتها يقيمان في الجناح الملكي علي النيل

بدأت زيارة الملكة للأقصر من أمس الثلاثاء، وتستمر حتى صباح غدا الخميس، وتُقيم في الجناح الملكي لأشهر فنادق الأقصر الأثرية المطلة على النيل، فندق ونتر بالاس الذي أقام فيه مكتشف مقبرة توت عنخ آمون.

وأوضحت السفارة البلجيكية في بيان سابق لها أن الملكة والأميرة ستجريان خلال تواجدهما بمصر زيارة «لمقبرة توت عنخ آمون»، وذلك عقب مرور 100 عام على رحلة الملكة إليزابيث ملكة بلجيكا وزوجة ألبرت الأول ملك بلجيكا التي قامت بزيارة مصر في الفترة من 25 يوليو 1876 حتى 23 نوفمبر 1965 إلى مصر و ذلك تقديرًا لعلم المصريات في بلجيكا.