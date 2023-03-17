«الحياة الآن».. مباشر: طفرة كبرى بمشروعات تطوير مراكز الشباب في الأقصر

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة الحياة، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «إنجازات تتحقق.. مركز شباب يخدم 15 ألف مواطن في المحاميد بالأقصر».

وقال ماهر كامل، عضو مجلس إدارة مركز شباب الريانية بحري بالأقصر، خلال التقرير، إن مبادرة «حياة كريمة» دخلت مركز الشباب والقرى المحرومة وغيرت وجهها.

وأضاف: «مبادرة حياة كريمة جات القرى المحروة والأكثر احتياجا وتشرفنا بها، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومكنش مركز الشباب كدا، والنجيلة متهالكة والمبنى متهالك، وأصبح بالمركز حاليا نشاط رياضي وثقافي واجتماعي وحضانة وصالة جيم وحاجات كتير بعد المبادرة».

مشروعات كبرى

وأوضح صلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، «المبادرة بالنسبة لقرى الصعيد حلم ولا يقل أهمية عن المشروعات الكبرى، وبناء مصر الحديثة في عصر محمد علي، وبناء السد العالي وعبور قناة السويس التي كانت عبورا لتحرير الأرض، لكن حياة كريمة للعبور للتنمية المستدامة».

بنية تحتية جديدة

واستطرد: «ما يقام بمحافظات الجمهورية من بنية تحتية ومنشآت مختلفة وبناء منشآت حديثة، ومراكز شباب ومياه وكهرباء وغاز، هو حلم كبير، وكان نصيب الأسد في مركزي إسنا وأرمنت بـ37 مركز شباب، فجري تطوير 33 مركز شباب، ورفع كفاءتهم بالإضافة إلى إقامة 4 مراكز شباب جديدة، وتواجدنا من البداية مع المشروع، وكذلك التوصية بوجود مراكز تكنولوجية تخدم احتياجات القرى».