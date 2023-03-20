ندوة تثقيفية للأطفال عن صحة الفم في كاتدارئية البابا أثناسيوس بالعاشر

هنأ الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جميع أطباء الفم والأسنان بمحافظة الشرقية، وكافة أنحاء الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، والذي يوافق 20 مارس من كل عام، ويهدف لزيادة الوعي العالمي بالقضايا المتعلقة بالصحة الفموية، وأهمية نظافة الفم والأسنان، وتضافر جهود الحكومات والمؤسسات المختلفة والجمعيات الصحية والمواطنين، لتحقيق الهدف المنشود من هذا اليوم، والاهتمام بصحة الفم وخلوه من الأمراض، وأن يتمتع الفرد بحياة سعيدة، حيث تشير الإحصاءات أن هناك 90% من سكان العالم يعانون من أمراض الفم في حياتهم، وكثير من الناس يهملون هذه الأمراض.

اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه تم إطلاق اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان لأول مرة في يوم 20 مارس 2013 من قبل الاتحاد العالمي للأسنان، حيث ينظم في هذا اليوم عدة حملات توعوية وأنشطة تدريبية، وتستمر لمدة عام لتوعية المواطنين بمفهوم الصحة الفموية، وكيفية الوقاية من أمراض الفم، وذلك في جميع أنحاء العالم، في أكثر من 130 دولة.

ندوات تثقيفية للأطفال

وفي هذا السياق وتنفيذاً لتعليمات وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قامت الإدارة الصحية في العاشر من رمضان، بتنفيذ ندوات تثقيفية للأطفا، بكاتدرائية البابا اثناسيوس الرسولي، على هيئة مسرح تمثيلي عن صحة الفم والأسنان، والطريقة الصحيحة لغسل الأسنان، والأكل الصحي وغير الصحي، والمفيد والضار بالنسبة للأسنان، هذا بجانب التغذية الصحية السليمة، والنظافة العامة والشخصية، والطريقة الصحيحة لغسل الأيدي.

وأشار الدكتور هشام مسعود بأنه تم استخدام وسائل توضيح في التمثيل مثل سنّة صحية وأخرى غير صحية ومعجون أسنان وفرش ومجسم سنّة للشرح عليها، لتعظيم الاستفادة لدى الأطفال بشأن صحة الفم والأسنان.