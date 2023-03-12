روسيا وأوكرانيا: مواصلة الهجوم في دونيتسك واحتجاجات بمولدوفا

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة على مدار الساعة، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل تنفيذ عمليات عسكرية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وأضافت أن قواتها قتلت أكثر من 220 جنديا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

تطورات روسيا وأوكرانيا

وفى آخر تطورات روسيا وأوكرانيا، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن أوكرانيا صمدت هذا الأسبوع في وجه الهجوم الصاروخي الروسي الضخم الـ15 منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالتزامن مع إطلاق حملة الزراعة الثانية في البلاد.

وأشار رئيس الوزراء الأوكرانى إلى أن روسيا تواصل هجماتها ضد شبكات الطاقة، موضحا أن أوكرانيا استطاعت مقاومة 15 هجومًا صاروخيًا منذ بداية الأزمة.

فى سياق متصل بالأزمة الروسية الأوكرانية، تجمع الآلاف في العاصمة المولدوفية كيشيناو للاحتجاج الذي نظمه حزب مؤيد لروسيا، وانتقد المتظاهرون الحكومة الموالية لأوروبا بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة.

احتجاجات في مولدوفا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

ونظرًا إلى خفض روسيا لإمدادات الغاز إلى مولدوفا خلال العام الماضي، ارتفعت الفواتير إلى ستة أضعاف في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، كما ساهمت أزمة الطاقة والأزمة في أوكرانيا المجاورة في ارتفاع التضخم بنسبة 30%.

وبمساعدة الاقتصاد الغربي، دعمت الحكومة فواتير الطاقة لكن الكثيرون ما زالوا يعانون.