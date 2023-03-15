طائرات ألمانية وأمريكية وإنجليزية تدخل على خط أزمة روسيا وأوكرانيا

تتصاعد الأحداث في روسيا وأوكرانيا خاصة مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عدم رفضها إعطاء أي دولة السلاح إلى أوكرانيا، فيما كشفت روسيا عن إسقاطها مسيرة تابعة لأمريكا في البحر الأسود في تطور غير مسبوق.

زيادة صادرات موسكو رغم أزمة روسيا وأوكرانيا

وكشفت روسيا عن أنها في ظل أزمتها مع أوكرانيا فإن لديها تخطيط لزيادة صادرات الفحم إلى آسيا والمحيط الهادئ في عام 2023 وجاء ذلك في بيان نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية، في الوقت الذي كشف الاتحاد الأوروبي، عن أنه وضع خطة لحظر استيراد الفحم الحجري من روسيا بشكل نهائي من أجل إجبار روسيا على إيقاف أزمتها مع أوكرانيا.

طائرات ألمانية تتدخل على الخط بين روسيا وأوكرانيا

وفي تطور جديد في أزمة روسيا وأوكرانيا عملت طائرات تابعة للمملكة المتحدة (بريطانيا) وألمانيا الاتحادية على التصدي لطائرتين روسيتين كانتا تحلقان فوق إستونيا في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، وتحرك الطائرات الروسية للتزود بالبترول دون الاستئذان من السلطات الإستونية.

تعليق أوكرانيا على تحرك روسيا

وبلغ سعر الطائرة الأمريكية التي حطمتها روسيا 32 مليون دولار في حدث جديد في أزمة روسيا وأوكرانيا، وعلقت دولة أوكرانيا على إسقاط الطائرة ببيان قالت فيه على لسان رئيس مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف، في تغريدة: «الحادثة مع المسيّرة الأمريكية أم كيو-9 ريبر التي افتعلتها روسيا في البحر الأسود تشكل إشارة من الرئيس الروسي إلى أنه مستعد لتوسيع رقعة النزاع لإقحام أطراف أخرى».