أخبار روسيا وأوكرانيا.. تسوية الأزمة على رأس مباحثات بكين وموسكو

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة، اليوم الاثنين، تزامنا مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا، والتي تستهدف التوصل إلى تسوية بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، إن اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يعكس وجهات نظر عالمية، ويسهم في تفادي عواقب الأزمة، لكنه أقر بأن الحلول قد لا تكون سهلة.

أخبار روسيا وأوكرانيا

ويصل الرئيس الصيني اليوم إلى روسيا، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه للمرة الثالثة رئيسا للصين، ومن المقرر أن تستمر الزيارة التي تأتي بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى يوم 22 مارس.

وتشير التوقعات إلى أن مسائل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والوضع العالمي الراهن ستكون على رأس جدول أعمال الزعيمين.

وفي مقال نُشر في مستهل زيارته لموسكو، دعا الرئيس الصينى أيضا إلى تبني نهج «براجماتي» بشأن أوكرانيا.

وكتب شي في مقال نشر باللغة الروسية بصحيفة «روسيسكايا جازيتا» اليومية التي تصدرها الحكومة الروسية، أن اقتراح الصين، وهو ورقة من 12 نقطة أصدرتها الشهر الماضي، يمثل «أكبر قدر ممكن من وحدة وجهات نظر المجتمع الدولي».

ونوه إلى أن «الوثيقة بمثابة عامل بناء في تفادي عواقب الأزمة، ودعم التسوية السياسية.. المشاكل المعقدة ليست لها حلول بسيطة».

وفى سياق أخبار روسيا وأوكرانيا، استبق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في حديث لقناة «فوكس نيوز صنداي»، القمة الروسية الصينية بالقول إن الولاياتِ المتحدة سترفضُ أي دعوةٍ لوقفِ إطلاقِ النار في أوكرانيا تخرج من اجتماع الرئيسين الروسي والصيني في موسكو.

أمريكا: رفض أي دعوةٍ لوقفِ إطلاقِ النار في أوكرانيا

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن روسيا والصين غاضبتان من النظام الدولي الحالي وتريدان تغييره.

فيما ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما أسماها سياسةَ أمريكا لاحتواءِ روسيا والصين، مشيرا إلى أنها تأخذ طابعا حادا غير مسبوق.

وأشاد بوتين باستعدادِ الصين للاضطلاعِ بدور بناء على صعيد التسوية في أوكرانيا.