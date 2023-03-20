ابنة الفنانة لبنى محمود: «الناس كلها هتحتفل بعيد الأم وأنا زعلانة على وفاتك»

كشفت ابنة الفنانة لبنى محمود، الساعات الأخيرة في حياة والدتها، والتي توفت مساء أمس يوم الأحد، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، ونعتها بكلمات مؤثرة قائلة: «الناس كلها بكرة هتحتفل بعيد الأم وأنا زعلانة على وفاتك».

ابنه لبنى محمود تتحدث عن والدتها

وقالت ابنه لبنى محمود في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، والدتي سقطت وتعرضت لنزيف، ثم دخلت في غيبوبة منذ 10 أيام ماضية، وكانت تعاني من أخر ايام من المرض.

وأضافت: «والدتي كانت تحب الحياة، وكان آخر كلماتها لها وصيتها على أولادي لأنها كانت تحبهم للغاية، وحرصت أن تدعي لها، وحشتيني أوي كرة الناس هتكون بتحتفل بعيد الأم وأنا هبقي زعلانة على وفاة أمي».

الفنان أشرف زكي

وأشارت أن الدكتور الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كان حريص على متابعه والدتها طوال فترة مرضها، وكان يتواصل معها بشكل يومي للاطمئنان عليها.

وتابعت أن العديد من الفنانين تواصل معها، من أبرزهم الفنان صفاء الطوخي، وعلا رامي، وفاروق فلوكس.