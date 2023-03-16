أشرف زكي ويسرا وصبري فواز وجومانا مراد يقدمون العزاء لسامح عبد العزيز

يقام حاليا عزاء والد المخرج سامح عبد العزيز، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وحرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الحضور منذ قليل، كما حضرت جومانا مراد، وصبري فوار عزاء والد سامح عبد العزيز

كما حضرت الفنانة يسرا، والفنان أحمد رزق، ومراد مكرم، ويسرا اللوزي، وأحمد الشامي، وكريم عفيفي، عبير صبري، وأحمد وفيق، أحمد بدير، وادوارد، ومحمد الصاوي، وخالد سرحان، ونسرين أمين، وخالد سرحان، وعبير منير، عزاء والد المخرج سامح عبد العزيز

كما حضر الفنان هشام إسماعيل، والمنتج جمال العدل، المخرج محمد سامي، وعمرو عبد العزيز، علي حضورهم منذ قليل، عزاء والد المخرج سامح عبد العزيز.

تفاصيل وفاة والد سامح عبد العزيز

وكانت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، نعت والد المخرج سامح عبدالعزيز، في بيانٍ صحفي، عن تلقي المخرج سامح عبدالعزيز، العزاء في والده الراحل، غدًا الخميس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

ورحل عن عالمنا والد المخرج سامح عبد العزيز، أمس الأربعاء الموافق 15 مارس، وشُيعت الجنازة اليوم قبل ساعات قليلة، وذلك حسبما أعلن المخرج سامح عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفي سياق آخر يواصل المخرج سامح عبد العزيز، تصوير مسلسله الجديد «جميلة»، الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم، والذي يشارك في بطولته ريهام حجاج، عبير صبري، أحمد وفيق، سوسن بدر.