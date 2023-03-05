«الصحة» تكشف أسباب التوقف المفاجئ لعضلة القلب.. توفي به الطبيب أشرف زكي

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، سبب الإصابة بتوقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وهو العَرَض الذي توفي به الطبيب أشرف زكي أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بقصر العيني.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن توقف عضلة القلب يحدث نتيجة خلل في نبض القلب، أو عدم انتظام ضربات القلب، أو اعتلال عضلة القلب أو النزيف والصدمة، مشيرا إلى أن توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ قد يحدث في بعض الحالات بدون سبب طبي أو الإصابة بأي أمراض.

سبب وفاة طبيب القلب أشرف زكي

وتابع «عبد الغفار» بأن توقف عضلة القلب يصيب جميع الفئات العمرية، ولكن في الأعمار الصغيرة يكون نادر الحدوث، وعندما يحدث ذلك لصغار السن يكون بسبب مشكلة في هيكلة القلب، مشيرا إلى الاختلاف بين نوبة القلب وتوقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، إذ أن الأولى تحدث نتيجة توقف تدفق القلب في جزء من عضلة القلب، ولكن توقف عضلة القلب يحدث به فقدان كامل لوظيفة القلب، وهو ما حدث في حالة وفاة الدكتور أشرف زكي.

أعراض توقف عضلة القلب

وعن أعراض توقف عضلة القلب، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنها تتضمن:

- خفقان سريع في القلب

- ضيق التنفس

- فقدان الوعي

- سرعة نبضات القلب

- الشعور بألم في منطقة الصدر

وطالب الدكتور حسام عبد الغفار، من المواطنين طلب الرعاية الصحية بشكل سريع حال التعرض لأعراض غريبة أو غير معتادة حتى يمكن العلاج بشكل فوري.

وفاة الدكتور أشرف زكي

وغيب الموت، أمس، الدكتور أشرف زكي، إثر توقف عضلة القلب، وهو طبيب مصري تخرج في جامعة القاهرة وكان الأول على دفعته، وهو صاحب الفيديو الشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي في شرح أصوات القلب، كما أسهم في كثير من الشرح المُفصل للمادة الباطنية والقلبية على «يوتيوب».