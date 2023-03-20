السفينة كريستال السماوية تصل ميناء بورسعيد السياحي للمرة الثالثة خلال شهر

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن وصول السفينة كريستال السماوية إلى ميناء بورسعيد السياحي وعلى متنها 1200 سائح، وذلك للمرة الثالثة خلال شهر.

وأكد بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على استمرار توافد السفن السياحية على مواني المنطقة خاصة تلك التي تشهدها ميناء غرب بورسعيد برصيفها السياحي، حيث استقبل ميناء بورسعيد السياحي فجر اليوم السفينة CELESTYAL CRYSTAL قادمة من ميناء بيريوس باليونان، وعلى متنها 811 سائحا من جنسيات مختلفة وعدد 396 فردا من طاقم السفينة، ليغادر ركابها لمدينة القاهرة لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، على أن تغادر الميناء مساء اليوم، متجهة برحلتها البحرية في حوض البحر المتوسط.

مواني المنطقة الاقتصادية

تجدر الإشارة إلى أن السفينة كريستال تصل الميناء السياحي للمرة الثالثة خلال هذا الشهر بعد الرحلة الأولى لها وكان على متنها 662 سائحا و347 من طاقم البحارة، والرحلة الثانية كانت تضم ما يقرب من 1300 سائح، ما يؤكد ثقة ملاك السفن والتوكيلات الملاحية في مواني المنطقة الاقتصادية وجاهزيتها لاستقبال السفن واليخوت السياحية.

إجراءات دخول السفينة

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة إلى الميناء والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات الخاصة بمغادرة السائحين.