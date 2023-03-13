ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة كريستال السماوية واليخت Harmony

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد السياحي استقبل السفينة كريستال السماوية واليخت Harmony v.

السفينة قادمة من اليونان

وأوضحت المنطقة الاقتصادية في بيان صحفي أن السفينة السياحية CELESTYAL CRYSTAL وصلت صباح اليوم لميناء بورسعيد السياحي، قادمة من ميناء بيريوس باليونان، وعلى متنها 869 سائحا و397 من طاقم السفينة، من مختلف جنسيات العالم، ضمن برنامج جولاتها خلال الموسم الشتوي الحالي، وتعد هذه هي الرحلة الثالثة خلال أسبوعين.

كما استقبل الرصيف السياحي أيضاً اليخت السياحي "Harmony v" وعلى متنه 46 سائح من مختلف الجنسيات و17 من طاقم اليخت.

استعدادات لاستقبال السفينتين

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تجهيز كل الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال السفينتين وتراكيهما على الرصيف، ونزول السائحين، متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية والسياحية وزيارة المتحف المصري، ومن المنتظر أن تغادر السفينتين الميناء في اليوم نفسه بعد عودة السياح الأجانب من جولتهم بمدينة القاهرة.