قبطان قاطرة بورسعيد يكشف لقناة الحياة كواليس انقاذ السفينة العملاقة جلوري

حكى القبطان محمد شاطوري قبطان قاطرة بورسعيد التابعة لهيئة قناة السويس، كواليس انقاذ السفينة العملاقة جلوري، مشيرًا إلى أنه تلقى البلاغ الساعة 4 فجرًا، مؤكدًا أن قطارات الانقاذ تعمل على مدار الـ24 ساعة.

الهيئة لديها 3 قاطرات عملاقة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الهيئة لديها 3 قاطرات عملاقة، وهي بورسعيد وبركة 1 وعزت عادل، موزعين على قطاعات الشمال والوسط والجنوب.

وأشار إلى أن السفينة تعطلت في الكيلو 38 عند المدخل الشمالي، وفور الإخطار بعطل المركب وتوقف ماكيناتها، ربط المرشد المسؤول السفينة، وأمن توقفها على أحد جانبي القناة.

استغرقوا 3 ساعات فقط لربط السفينة المعطلة

ولفت إلى أنهم على الفور جهزوا معدات وكابلات القطر، مشيرًا إلى صعوبات واجهتهم مثل الرياح والتيارات، مؤكدًا أنهم استغرقوا 3 ساعات فقط لربط السفينة المعطلة وقطرها للكيلو متر 54 ترقيم القناة، على تفريعة البلاح الغربية، واستكملت حركة الملاحة في قناة السويس نشاطها.

وأكد أن كابلات القطر، يصل طولها لـ1200 متر، وأن القاطرة لديها 2 ونش لقطر السفن داخل الممر الملاحي حيث يتم توصيل الويرات بواسطة طاقم القاطرة.