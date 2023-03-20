محافظ مطروح يفتتح معرض ختام الأنشطة الطلابية للمعاهد الأزهرية

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، معرض ختام الأنشطة الطلابية للمعاهد الأزهرية، بحضور الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والدكتور عبد العزيز أبوخزيمة، وكيل المنطقة، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والقائمين على المعرض.

المشغولات على النحاس والجلد

وتابع محافظ مطروح أعمال المعرض من المشغولات على النحاس والجلد وإعادة التدوير لنماذج تفاعلية ووسائل تعليمية للتيسير على الطلاب، وأشاد بالمعروضات، موجها بمشاركة المنطقة الأزهرية في المعارض التي تنظمها المحافظة.

نماذج للمواد التعليمية

واستمع محافظ مطروح يرافقه رئيس منطقة مطروح الأزهرية، لشرح من الطلاب المشاركين حول أعمالهم التي تقدم نماذج مجسمة وشرح للمواد التعليمية بالمراحل التعليمية المختلفة، وكذلك لنماذج مجسمة لمواقع أثرية وتاريخية كبرج القاهرة والأزهر الشريف ومكتبة الإسكندرية لتعريف الطلاب بها.

وزار محافظ مطروح معرض الخط العربي لتدريب الطلاب على تحسين الخط وعمل دورات تدريبية، كما شهد مسرحية للطلاب، مؤكدا أهمية الوسائل التعليمية وتيسير تقديم المعلومة للطالب.

دعم مواهب المتميزين

وأكد محافظ مطروح على دعم جميع المدارس والمعاهد الأزهريه وتنمية قدرات الطلاب والاهتمام بالأنشطة، والتي تساهم في تنمية روح الابتكار والإنتاج لجميع الطلبة بجانب رفع المستوى التعليمي وتحفيزهم.