تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة لبنى محمود

كشفت ابنة الفنانة لبنى محمود، عن موعد ومكان عزاء والدتها، وذلك بعد أن توفيت أمس، وتم تشييع جثمانها منذ قليل، بمسجد السيدة نفيسة.

موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة لبنى محمود

وقالت ابنة لبنى محمود في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عزاء والدتها سيقام يوم الثلاثاء في الحامدية الشاذلية، بعد صلاة الظهر.

وفاة لبنى محمود

ورحلت عن عالمنا الفنانة لبنى محمود، مساء يوم أمس بعد تعرضها لوعكة صحية مفأجاة، وذلك بعد سقوطها، الذي نتج عنه نزيف فى المخ، ومن المقرر ان يتم دفنها بمقابر العائلة.

الوسط الفني ينعي لبنى محمود

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على نعي الفنانة الراحلة لبنى محمود، حيث كتب محمد ثروت، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» موقف جمعهم سويا، قائلا: «إنا لله وانا اليه راجعون.. لله يرحمها ويسكنها فسيح جناته.. فنانة محترمة ومبدعة وجميلة».