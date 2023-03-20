أشرف زكي وأحمد الجندي أبرز الحاضرين في جنازة لبنى محمود

حضر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمخرج أحمد الجندي، جنازة الفنانة الراحلة لبنى محمود، التي أقيمت بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

رحيل الفنانة لبنى محمود

ورحلت عن عالمنا الفنانة لبني محمود، مساء يوم أمس بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجأة، وذلك بعد سقوطها، الذي نتج عنه نزيف في المخ، ومن المقرر أن يتم دفنها بمقابر العائلة.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على نعي الفنانة الراحلة، حيث ذكر محمد ثروت، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام» موقف جمعهم سويا، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته . فنانة محترمة ومبدعة وجميلة».

وأضاف محمد ثروت، «أتذكرها في مشهد مشهور في فيلم بنك الحظ وحنا بنصور بعد كل cut كانت بتعتذرلي وتطبطب على كتفي، وتقولي حقك عليا يا حبيبي أنا آسفة وأنا أقولها ولا يهمك أضربي دا شغل يا روحي والمشهد عاوز كدا.. رحم الله الفنانة لبني محمود . أم صالح».