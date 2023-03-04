الفنان أشرف زكي لقناة الحياة: تعاملت مع الانتخابات بجدية وخدمة زملائي شفعت لي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن أجواء الانتخابات لا يمكن التهاون معها، وتعامل معها بجدية شديدة، مضيفا: «يشفع لي تاريخ طويل من خدمة زملائي فلم أتأخر في خدمتهم، وقلت إذا لم يشفع لي ماقدمته فلا فائدة من الفيديو أو البوسترات والدعاية وغيرها، وواثق في الناس بعد الجهد اللي قدمته».

مشكلة في إتاحة الفرص والتشغيل

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية الحياة، أن هناك مشكلة في إتاحة الفرص والتشغيل على مستوى الـ11 شعبة في النقابة وكل شعبة لها ظروفها المختلفة ومرحلتها العمرية، متابعا: «لدينا الفنون الشعبية والبالية ولاعبي السيرك وغيرها من الشعب التي لها مشكلات مختلفة، وملف التشغيل سيكون المسيطر على المرحلة القادمة وأتمنى تحقيق المزيد من النجاحات به».

أعضاء الجمعية العمومية

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أنه يشكر جميع أعضاء الجمعية العمومية، لحضورهم، وسيحاول جاهدًا أن يكون على قدر المسؤولية، مضيفا أنه سيستكمل مشوار النجاح الذي بدأه خلال السنوات الماضية.