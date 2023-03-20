السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن تمكين المرأة في احتفالية الأم المثالية 2023

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليا، خلال احتفال المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، الذي تنقله فضائية «إكسترا نيوز»، إذ جاء في الفيلم، أنَّ امرأة قوية تساوي مجتمعًا قويًا، إذ تعيش سيدات مصر العصر الذهبي للمرأة، وتسهم في التنمية وتشارك في صنع مستقبل أفضل لبلدها.

الجولة تبنت خطة واضحة وغير مسبوقة، وهي الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي يعتبر أحد اهم أهدافها تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وهذه الرؤية تحولت لحقيقة ملموسة على الأرض.

ملايين السيدات استفدنّ من مبادرة «حياة كريمة»، ومئات الآلاف استفدن من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وكي تحصل المرأة على فرصتها في سوق العمل كان التدريب وبناء القدرات أمرًا ضروريا، ومن ثم، فإن أكثر من نصف خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب من السيدات، كما أنّ مشاركة السيدات في المدرسة الرئاسية للقيادة تعدت 55%.

وقالت إحدى السيدات: «من خلال البرنامج تأهيلنا لتوظيف قدراتنا أو نمشي على الطريق السليم»، وقالت أخرى: «الجمهورية الجديدة تشهد تطورا كبيرا جدا في ملف تمكين المرأة»، وأشارت أخرى إلى أنها تحلم بوجود استثمار في محور يبدأ من الضبعة وينتهي في توشكى.

يأتي ذلك إلى جانب تدريب وتأهيل قيادات نسائية بالجهاز الإداري للدولة في كل المحافظات المصرية على القيادة والإدارة بأحدث الطرق العالمية ليتقلدن المناصب الإدارية العليا.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب الممرضين: «تمّ التدريب على التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي».

وجرى تنمية القدرات الرقمية للسيدات في كل المحافظات لمواكبة متطلبات العصر وإدراك حتمية الشمول المالي والتحول الرقمي، كما جرى تدريب الشباب في كل المحافظات بمجال التنمية المستدامة بمشاركة غير مسبوقة من السيدات.

بالإضافة إلى العديد من البرامج التدريبية والتي تستهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر، وهو ما انعكس على ارتفاع نبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال والذي جرى تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة.

وشاركت المرأة في 10 حاضنات ومسرعات أعمال في مجالات مختلفة ومتخصصة، ومنها الحاضنة المعنية بمشروعات ذوي الهمم، وحتى تكلل جهود تمكين المرأة بالنجاح كان ضروريا استحداث فئة خاصة بتمكين المرأة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ولتشجيع المؤسسات على دعم المرأة وعدم التمييز وسد الفجوة بين الجنسين، وهذا ما انعكس بشكل واضح على ارتفاع نسب تمثيل المرأة في البرلمان وتقلد المناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة.