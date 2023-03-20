طوارئ في الكويت بعد الإعلان عن تسرب نفطي غربي البلاد

أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم، حالة الطوارئ، بسبب وقوع حادث تسرب نفطي غربي البلاد، بحسب ما أفادت قناة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل.

تسرب نفطي في الكويت

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن المتحدث الرسمي باسم شركة «نفط الكويت»، قصي العامر، قوله إنّه لم يتم تسجيل إصابات ناجمة عن التسرب، مضيفا أنّ الحادث محدود ولم يؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير، في إشارة إلى عدم رصد أي غازات سامة بموقع الحادث.

وقال المتحدث إنّ الفرق المعنية في الشركة موجودة في موقع الحادث، للتعامل حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور، في حين أشارت مصادر إلى سبب الحادث، وأعلنت شركة «نفط الكويت» أنّ تسرب النفط وقع في أحد الآبار أثناء عملية الحفر نتيجة ارتفاع الضغط.