إيرادات النفط والغاز الروسية ترتفع 22.5% على أساس شهري رغم العقوبات

ارتفعت إيرادات النفط والغاز الروسية بنحو 22.5% في فبراير، رغم عقوبات الغرب، بينما تراجعت بنسبة 46.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

انخفاض في إيرادات الضرائب والجمارك

أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية، اليوم، انخفاضا في إيرادات الضرائب والجمارك من مبيعات النفط والغاز، في يناير، إلى أدنى مستوى لها منذ شهر أغسطس لعام 2020.

واضطرت موسكو لبيع احتياطيات أجنبية لتغطية عجز زاد نتيجة الأزمة الأوكرانية ولتمويل الإنقاذ الحكومي، كما تعتمد بنسبة كبيرة علي إيرادات الطاقة، ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الروسية العام الجاري 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وإذا حدث أي عجز إضافي من موسكو سيتطلب زيادة مبيعاتها بالعملات الأجنبية مع خفض الإنفاق وفرض مزيد من الضرائب والتوسع في الاقتراض.