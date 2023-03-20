مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس: مسيرة بشارع بو رقيبة لدعم قيس سعيد

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إن هناك مسيرة في شارع الحبيب بو رقيبة، الشارع الرئيسي في العاصمة التونسية والتي نظمها الاجتماع الداعم للرئيس قيس سعيد.

وأضافت خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «المسيرة نظمها حزب حراك 25 يوليو، دعما للرئيس قيس سعيد ودعما لمسار الـ25 يوليو، وخلال التجمع جرى رفع شعارات داعمة للرئيس سعيد، ومطالبة للمحاسبة في إشارة لدعم الحراك لحملة التوقيفات التي بدأتها تونس واستهدفت المتآمرين على أمن الدولة بحسب ما قال الرئيس قيس سعيد».

المسيرة تهدف لرفض التدخل الخارجي

وتابعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: «من بين الشعارات أيضا أن هناك رفض للتدخل الخارجي، وتم رفع شعار رفض التدخل الخارجي ومطالبة الرئيس التونسي بالمضي أكثر في مسار المحاسبة لكل الفاسدين والمتآمرين على أمن الدولة».

تجمع عدد كبير من المواطنين

واستكملت: «التجمع بدأ بمدارج المسرح البلدي بشارع الحبيب بو رقيبة، ثم جابوا الشارع بأكمله، وهناك تجمع هام لعدد كبير من المواطنين في هذا الشارع الآن، ومن المتوقع أن يلقي الرئيس قيس سعيد كلمة بمنسابة عيد الاستقلال، وكان سعيد منذ يومين قد أعلن عن عفو رئاسي عن عدد من المساجين ونحو 1000 سجين حصلوا على العفو بمناسبة عيد الاستقلال».