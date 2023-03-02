تونس: السلطات لم تقم بترحيل أي مواطن أجنبي بصفة قسرية

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن السلطات التونسية لم تقم بترحيل أي مواطن أجنبي بصفة قسرية من بين هذه الجاليات المتواجدة في تونس.

ترحيل عدد من الأشخاص

وأوضحت: «تبعا لما يتم تداوله من أخبار تتعلق بالترحيل القسرى من تونس لعدد من المهاجرين من البلدان الشقيقة لجنوب الصحراء».

جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم الخميس.

تعليق وزارة الهجرة

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الرعايا الأجانب يحظون بالرعاية والحماية اللازمتين دون تمييز داخل تونس.

وأضافت أنه في المقابل جرى تسجيل طلبات للعودة الطوعية لمقيمين بصفة غير شرعية إلى بلدانهم، ويجرى التعامل معها بصفة إيجابية، وفي اطار احترام الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.