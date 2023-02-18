تونس: استمرار التشاور حول وضع خارطة طريق لتنفيذ بيان قمة جربة

التقي نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مع Louise Mushikwabu، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية بمناسبة تواجده بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الدورة 42 للمجلس التنفيذي والدورة 36 لقمة الاتحاد الإفريقي.

واتفق الطرفان على مزيد التشاور حول وضع خارطة طريق لتنفيذ بيان قمة جربة للفرنكوفونية.

وهنّأت الأمينة العامّة نبيل عمّار، على ثقة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيينه وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

إنجاح قمة جربة للفرنكوفونية

كما عبّرت عن عميق امتنانها لتونس لما بذلته من جهود مكنت من إنجاح قمة جربة للفرنكوفونية على الصعيدين المضموني والتنظيمي.

من جهته أكّد نبيل عمّار على الأهمية التي توليها تونس لمتابعة تنفيذ «بيان جربة» لقمة الفرنكوفونية ومخرجات هذا الاجتماع في هذا الظرف العالمي متعدد التحديات.

كانت تونس قد حظيت بتشريف نظيراتها من البلدان الفرنكوفونية، إبّان القمة الفرنكوفونية السادسة عشرة التي عُقدت بأنتاناناريفو في شهر نوفمبر 2016، بأن احتضنت يومي 19 و20 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة القمةَ الفرنكوفونية الثامنة عشرة، والاحتفالَ في المناسبة نفسها بالذكرى الخمسين لإنشاء الفرنكوفونية المؤسسية.