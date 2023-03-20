حبس شخصين بتهمة سرقة الدراجات النارية في روض الفرج.. ارتكبوا 9 وقائع

أمرت نيابة روض الفرج الجزئية بالقاهرة، بحبس تشكيل عصابي، مكون من عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة فرد خرطوش غيرمرخص وطلقتين وسرقة الدراجات النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك».

وأمرت النيابة العامة ضباط المباحث باستعجال التحريات حول الواقعة، وعرض المتهم على المعمل الكميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، لبيان تعاطيه من عدمه.

9 وقائع سرقة دراجة نارية

وترجع التفاصيل إلى تمكن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة روض الفرج، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، وخضعا لاعترافات تفصيلية بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك»، واعترفا بارتكابهما 9 وقائع سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب، وبإرشادهما ضبط جميع الدراجات المستولى عليها بإحدى الجراجات بالمنطقة محل سكن أحدهما.

تعرف على عقوبة السرقة وحيازة السلاح

وعن قانون الإجراءات الجنائية التي ورد في عقوبة حيازة السلاح والسرقة، تقول المحامية هند علي الخبير القانوني، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وأضافت «هند» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.