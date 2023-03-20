السيسي: المرأة المصرية حساسة ورقيقة.. وعلى الرجل فهمها والانتباه لطريقة تعامله معها

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، باحتفالية المرأة المصرية وشهر رمضان الكريم، قائلًا إنَّ المرأة المصرية سيدة رقيقة، لكن بعض الرجال لا ينتبهون لذلك، موضحًا أنَّه على الرجل فهمها والانتباه لطريقة تعامله معها في جميع مراحلها العمرية.

وقال رئيس الجمهورية، في كلمته خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، «هاخد من كلام المذيع أحمد رأفت وكلامه مع الناس في الشارع وأهلنا الطيبين، وهبدأ بكلمة قالها وهي: هل الست المصرية صعبة شوية ولا حاجة؟ لأ، الفكرة إن الست إنسانة رقيقة وحساسة وإحنا كرجالة مبناخدش بالنا من الحاجات دي».

وأضاف الرئيس السيسي: «المرأة ربنا خلقها كدة، وإحنا مهم كرجالة نفهم ده، لو الراجل خلى باله من كلمته أو تصرفه في أي مرحلة عمرية من الصغر إلى الكبر، ولو انتبه للنقطة دي واتعامل في الشغل كدة مع زميلته أو أهل بيته، مش هيحصل ردّ الفعل اللي ممكن يبقى مش متوقعه أحيانا، هو مش عارف بيعمل إيه؟».

واستشهد رئيس الجمهورية بموقف حدث أيام النبي «صلى الله عليه وسلم»، حينما ضربت إحدى زوجات الرسول وعاء الطعام بيدها وسقط وكُسر، وكان ذلك أمام الصحابة، وتناثر الطعام على النبي، وأوضح الرئيس «إحنا منجيش حاجة خالص، تصوروا أي حد مننا، كان ممكن يبقى رد فعله إيه؟».

واستكمل الرئيس السيسي: «لكنه قال كلمة جميلة جدا، وهي: غارت أمكم، يعني ده رد فعل لغيرتها، وده مقبول، ولو الزوج عارف كدة في الشغل أو في أي مناسبة، يطبطب عليها ويخلي باله، ولما يحصل حاجة يطول باله، وياخدهم في جنابه ويسكت كدة يعني، أنا بتكلم معاكم كأهلي».