رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي: المرأة المصرية حساسة ورقيقة.. وعلى الرجل فهمها والانتباه لطريقة تعامله معها

كتب:

شريف سليمان
01:58 م | الإثنين 20 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، باحتفالية المرأة المصرية وشهر رمضان الكريم، قائلًا إنَّ المرأة المصرية سيدة رقيقة، لكن بعض الرجال لا ينتبهون لذلك، موضحًا أنَّه على الرجل فهمها والانتباه لطريقة تعامله معها في جميع مراحلها العمرية.

وقال رئيس الجمهورية، في كلمته خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، «هاخد من كلام المذيع أحمد رأفت وكلامه مع الناس في الشارع وأهلنا الطيبين، وهبدأ بكلمة قالها وهي: هل الست المصرية صعبة شوية ولا حاجة؟ لأ، الفكرة إن الست إنسانة رقيقة وحساسة وإحنا كرجالة مبناخدش بالنا من الحاجات دي».

وأضاف الرئيس السيسي: «المرأة ربنا خلقها كدة، وإحنا مهم كرجالة نفهم ده، لو الراجل خلى باله من كلمته أو تصرفه في أي مرحلة عمرية من الصغر إلى الكبر، ولو انتبه للنقطة دي واتعامل في الشغل كدة مع زميلته أو أهل بيته، مش هيحصل ردّ الفعل اللي ممكن يبقى مش متوقعه أحيانا، هو مش عارف بيعمل إيه؟».

واستشهد رئيس الجمهورية بموقف حدث أيام النبي «صلى الله عليه وسلم»، حينما ضربت إحدى زوجات الرسول وعاء الطعام بيدها وسقط وكُسر، وكان ذلك أمام الصحابة، وتناثر الطعام على النبي، وأوضح الرئيس «إحنا منجيش حاجة خالص، تصوروا أي حد مننا، كان ممكن يبقى رد فعله إيه؟».

واستكمل الرئيس السيسي: «لكنه قال كلمة جميلة جدا، وهي: غارت أمكم، يعني ده رد فعل لغيرتها، وده مقبول، ولو الزوج عارف كدة في الشغل أو في أي مناسبة، يطبطب عليها ويخلي باله، ولما يحصل حاجة يطول باله، وياخدهم في جنابه ويسكت كدة يعني، أنا بتكلم معاكم كأهلي».

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يشهد فقرة فنية من تقديم كورال أطفال الأوبرا

أنغام تغني «أنا وأنتي وهي» أمام الرئيس السيسي في احتفالية المرأة

السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن تمكين المرأة في احتفالية الأم المثالية 2023

وزيرة التخطيط: ممتنة لمشاركة الرئيس السيسي وقرينته في احتفالية المرأة المصرية

نسمة عبدالعزيز تعزف «الماريمبا» أمام السيسي في احتفالية المرأة المصرية

نورا إيمودي تقدم فقرة فنية بصحبة ابنتيها أمام السيسي خلال احتفالية المرأة
بقلم شريف سليمان