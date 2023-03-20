السيسي: لست منحازا للمرأة ولكن أحاول ضبط الكفة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية تنشئة الإنسان بشكل سوي، قائلا: «لو أخذنا بالنا في بناء الإنسان سواء بنت أو ولد من المفاهيم ونقاط الخلاف بين الرجل والمرأة وفهمناهم كويس ووعيناهم من هو صغير لحد ما يكبر، النقاط دي هتبقى محل اعتبار في التعامل بينا وبين بعضنا، مش هنشوف تنمر أو تحرش».

السيسي: كل ما نعيشه يبنى على أكتاف المرأة

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، التي يحضرها مع قرينته السيدة انتصار السيسي: «كل ما نواجهه في يومنا يبنى على أكتاف المرأة».

وأشار السيسي، إلى أن البعض يسأله عن أسباب اتسامه بمشاعر الرحمة والإنسانية، قائلا: «البيت اللي عشت فيه كان هكذا، وأمي كانت هكذا، ومن هنا بقول الدور كبير للغاية على الأم والأخت والبنت، وبعض الناس تعتقد أنني منحازا للمرأة، لكن والله أنا لست منحازا ولكن بحاول ضبط الكفة».

الرئيس: لست ضد الرجل وعلينا إنصاف المرأة

وعلق الرئيس على الفيلم التسجيلي الذي عُرض وتناول قصصا لبعض السيدات المحرومات من الميراث، قائلا: «هل هذه العدالة التي وصنا الله عليها؟ المرأة هي من تتحمل مسؤولية المنزل في كل الأحوال حتى نتائج الخلاف، وهذا ما نراه في حياتنا اليومية».

ولفت إلى أنه ليس ضد الرجل، ولكن يجب علينا جميعًا أن نكون منصفين مع الدور التي تقوم به المرأة في مصر.