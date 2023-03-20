إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الأقصر بتقديم «القودة»

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، مراسم صلح في خصومة ثأرية بين عائلتي آل عبدالرحيم وآل جمعة عطية الرب، بحضور اللواء خالد عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، وأعضاء لجنة المصالحات الثأرية بالأقصر، وممثلين عن الأزهر والكنيسة وعمد ومشايخ قرى الأقصر، والآلاف من المواطنين.

إنهاء خصومة ثأرية

وقال محمد سيد أحمد، كبير قبيلة بني هلال بالأقصر، إن مساعي الصلح استمرت نحو عام كامل للتوفيق للصلح بين العائلتين طرفي الخصومة، وهم في الأساس أبناء عمومة من بني هلال، مؤكداً أن الطرفين كانا مرحبين بإنهاء الخصومة، خصوصا وأنها كانت بين أطفال عن طريق الخطأ ولم تكن هناك عداوة أصلا بينهما.

وأضاف سيد أحمد، أن جهود أمن الأقصر بقيادة اللواء دكتور هشام عبدالغفار، مدير الأمن، كان لها الأثر الأكبر في إنهاء إجراءات الصلح من خلال التسهيلات الأمنية التي قدمها للطرفان، وكذلك دور لجنة المصالحات بقيادة الدكتور محمد العماري، وكيل لجنة الصحة، ولفيف من قيادات بيت العائلة من الأزهر والكنيسة.

تقديم القودة لإنهاء الخصومة

بدأت مراسم الصلح بتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية بالضيوف، أعقبها مراسم تقديم القودة لأهل القتيل، تخللها تكبيرات وتصفيق وهتافات مؤيدة لإنهاء الخصومة، ثم كلمات لممثلي الأوقاف والكنيسة، وكلمة للواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، وكلمة للواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر.