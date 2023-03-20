الرئيس السيسي: الأم المصرية قدمت ابنها شهيدا فداءً للوطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الأم المصرية هي التي قدمت الشهيد، ولا نغفل دور الأب أيضًا، متابعًا «حنية الأم التي سهرت وصبرت وربت وقعدت بولادها وشالت 9 شهور، وربت بعد كدة لغاية ما بقى شاب أو راجل يعني، وبعدين قدمته لمصر، طيب ما هو ده أصعب، إن الأم بعد كل ده تقدم ابنها وبعدين يستشهد أو يصاب وهو كان ملو العين زي ما بيقولوا، وبعدين يجلها خبر إنه استشهد، برضو هي اللي قدمت».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2023، «حتى في الأزمات التي بتمر علينا، مين اللي بتقوم بالدور ده برضو واللي شايلة الشيلة دي في البيت وبتعمله، هي الست».