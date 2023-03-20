وزير الداخلية يكشف تفاصيل الإفراج عن الغارمين: سنساعدهم لتغطية مصروفات رمضان

كشف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا بالعفو عن جميع الغارمين والغارمات في مراكز الإصلاح والتأهيل، وعددهم 85 شخصا بواقع 40 سيدة و45 رجلا.

وأضاف توفيق، خلال كلمته في احتفالية الأم المثالية والمرأة المصرية، التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته انتصار السيسي، وتنقلها قناة إكسترا نيوز، أنّ القرار الرئاسي جرى تنفيذه بالفعل صباح اليوم، وسيتم مساعدتهم لتغطية مصروفات رمضان.