رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير الداخلية يكشف تفاصيل الإفراج عن الغارمين: سنساعدهم لتغطية مصروفات رمضان

كتب:

هانى حسن
02:10 م | الإثنين 20 مارس 2023
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

كشف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا بالعفو عن جميع الغارمين والغارمات في مراكز الإصلاح والتأهيل، وعددهم 85 شخصا بواقع 40 سيدة و45 رجلا.

وأضاف توفيق، خلال كلمته في احتفالية الأم المثالية والمرأة المصرية، التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته انتصار السيسي، وتنقلها قناة إكسترا نيوز، أنّ القرار الرئاسي جرى تنفيذه بالفعل صباح اليوم، وسيتم مساعدتهم لتغطية مصروفات رمضان.

اقرأ المزيد:

السيسي يوجه بحماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل

السيسي يوجّه بالإفراج عن جميع الغارمين والغارمات قبل حلول رمضان

السيسي يوجّه بمتابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين

السيسي يوجّه بتحفيز مشروعات المرأة وتعزيز مساهمتها في توطين الصناعة الحديثة

السيسي يوجّه بالتوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمي لتنمية الأسرة المصرية
بقلم هانى حسن