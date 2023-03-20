السيسي: قانون الأحوال الشخصية سيكون موضوعيا ومتوازنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة حريصة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية موضوعي ومتوازن للغاية وبعيد النظر، متابعا: «ليس لأحد مصلحة من عمل غير ذلك، صوت البرلمان لن يكن ضد الموضوعية وضد التوازن، هدفنا حماية الأسرة والأبناء والبنات، وهذه قاعدة عامة ييجب الانتباه لها».

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، التي يحضرها مع قرينته السيدة انتصار السيسي، وتنقلها فضائية «إكسترا نيوز»،: «سننظم نقاشا مجتمعيا ليطمئن المواطنين لخروج الموضوع بشكل موضوعي ومتوازن، وكل صاحب قضية سيكون له وجهة نظر خاصة به حسب حالته.