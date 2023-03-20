وزير العدل: الأسرة المصرية متماسكة.. ونسبة الطلاق السنوية 3% فقط

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنَّه كان هناك رقم سلبي شاع في المجتمع وبين الرأي العام أنَّ نسب الطلاق السنوية متوسطها 34%، وهي نسبة كبيرة، ووقتها وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبحث بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية العامة، والجهاز المركزي، وتمّ الحصول على كل البيانات الموجودة بخصوص الزواج والطلاق.

وأضاف وزير العدل: «اكتشفنا أنَّ النسب السنوية للطلاق 3% في المتوسط، أومال جات منين الـ34%؟ كان هناك خطأ في التنسيب، اللي اتطلقوا مثلا في سنة 2020، هل كلهم متزوجين سنة 2020 ولا في اللي متجوز قبل كدة؟! وبالتالي فاللي اتطلقوا في سنة 2020 كانوا عن زيجات من سنوات سابقة، وبالتالي كان الخطأ في التنسيب هو أننا ننسب حالات طلاق عن سنوات متعددة إلى حالات زواج عن سنة واحدة، فهنا جاءت الخطأ».

وأكد وزير العدل: «نسبة الـ3% مع إنها موجودة، وأول سنتين في الزواج فيهم النسبة الكبيرة في الطلاق، وبخاصة السنة الثانية، وبالتالي، فإننا في القانون الجديد عملنا أحكام تحد من حالات الطلاق التي قد تقع في نسبة الـ3% الموجودة وكل الأمور مبنية على أسس وآراء علمية، مفيش حاجة مبنية على هوى، يعني لما أقول 3% نسبة الطلاق السنوية بين الزيجات السنوية يعني المجتمع بخير والمجتمع قوي والأسرة المصرية متماسكة والنسبة الزائدة التي شاعت عملت حالة سلبية عند الكل، وأن كل من يتزوجون يطلقون بسرعة، هذا الكلام غير واقعي، والحقيقة أن نسب الطلاق السنوية 3%».