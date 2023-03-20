السيسي: النبي محمد علمنا إنصاف المرأة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علّمنا إنصاف المرأة والحفاظ عليها، متابعا: «النبي محمد قال أمك ثم أمك ثم أمك، ما يشير إلى الدور الكبير للمرأة، كما أنّ القرآن الكريم أوصانا بالأم وعظّم قدرها، ومنها آية (حملته أمه وهنا على هن)».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، التي يحضرها مع قرينته السيدة انتصار السيسي، وتنقلها قناة إكسترا نيوز: «مين يقدر يشيل شيلة 9 شهور ويمشي بيها، محدش يقدر إلا الست»، متابعًا «كل سنة وأنتم طيبين ودايمًا انتوا بخير وسلام وامان، وبالله سبحانه وتعالى ثم بيكم إن شاء الله تبقى مصر في أمان وسلام».