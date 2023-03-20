الحزن يسيطر على أهالي القوصية لوفاة طبيب وخطيبته.. «كانوا بيستعدوا للفرح»

حالة من الحزن الشديد تشهدها محافظة أسيوط، إثر مصرع الطبيب كيرلس القمص جورجيوس، وخطيبته جنيفار، صباح اليوم الاثنين، في انقلاب سيارة بالترعة الإبراهيمية بمنطقة قرية بني زيد الأكراد التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط، على طريق أسيوط ديروط الزراعي، أثناء تجهيزاتهم لحفل زفافهم خلال الفترة المقبلة.

أصدقاء الطبيب الراحل ينعونه

ونعى زملاء الطبيب كيرلس القمص جورجيوس، صديقهم عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بكلمات مؤثرة، حيث كتب أحد الأشخاص: «الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله.. تعزيات السماء لقدس أبونا جورجيوس وجميع أفراد أسرته وبلده في وفاة الدكتور كيرلس وخطيبته.. فرحكم في السماء هيكون أعظم وأزهى من أفراح العالم سلام إلى أن نلتقي».

حسن الخلق

ونعت إحدى زميلات خطيبة الطبيب وفاتهما قائلة: «تنتهي رحلتنا على الأرض لتبدأ رحلة أخرى في السماء، كان هيبقى الوجع الكبير لو حد فيكم ساب التاني بس ربنا حتى في ابتلاءه ليه حكمة إنكم تمشوا سوا.. ربنا يرحمكم».

وقال مينا، أحد زملاء الطبيب المتوفى، إنه يشهد له بحسن الخلق والسيرة الطيبة، والوجه البشوش ومساعدة المحتاجين، مشيرا أن خبر وفاته هو وخطيبته أصاب جميع من يعرفهم بالحزن الشديد.