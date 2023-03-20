ضبط عاطل متهم بإطلاق النار على عاملين في المنوفية

شهد مركز أشمون في محافظة المنوفية، إصابة عاملين بطلق ناري، إثر مشادة مع عاطل قام خلالها باطلاق النار عليهما من فرد خرطوش، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجر نقل المصابين إلى مستشفى أشمون لتلقي العلاج اللازم، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

القبض على العاطل المتهم في الواقعة

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين إصابة شخصين بطلق خرطوش وهما «م. ح» 29 عاما، و«. ا» 26 عاما، وتبين قيام عاطل يدعى «س. م» بإطلاق النار عليهما، حيث جرى إلقاء القبض عليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مدير الأمن يتلقى إخطار بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، بإصابة شخصين بطلق ناري في مشاجرة مع مسجل خطر، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر يحمل رقم 10494 جنح، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.