حالة الطقس اليوم وغدا في المنوفية.. أمطار وسحب كثيفة

تشهد محافظة المنوفية موجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متقطعة في الصباح مع انخفاض في درجات الحرارة وتكاثر السحب فوق سماء المحافظة، حيث من المتوقع استمرار سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في محافظة المنوفية

وسجلت درجة الحرارة العظمى اليوم في محافظة المنوفية 21 درجة، بينما درجة الحرار الصغرى 14 درجة بارتفاع 3 درجات عن الأمس، وفق هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا في محافظة المنوفية

ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة غدا في محافظة المنوفية وعلى مستوى الجمهورية، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تسجل درجة الحرارة غدا الثلاثاء في المنوفية، العظمى 23 درحة بزيادة 3 درجات، والصغرى تسجل 15 درجة.

وعلى صعيد متصل، ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الأجواء الشتوية تسيطر على شمال البلاد، مع آخر يوم في فصل الشتاء، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما يعمل الغطاء السحابي على تقليل ساعات سطوع أشعة الشمس، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية التي تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.