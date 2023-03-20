السيسي: صندوق الأسرة دعم لولادنا وبناتنا الصغيرين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «إن موضوع صندوق دعم الأسرة ده تحديدًا عشان هو حصل فيه كلام كتير كان الهدف منه إن المرأة والمجتمع سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة، حتى لو غنية هي مالها، هي مالها تدفع ليه، وأنا مش بقول اللي معهاش خالص، لكن اللي معاها تدفع ليه، ما ندفع كلنا لها، وده دعم لولادنا وبناتنا الصغيرين».

الصندوق يساعد المرأة حال وجود خلاف

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، التي يحضرها مع قرينته السيدة انتصار السيسي: «هو بالسهل يعني أن البيت يهدم يعني ياجماعة، ده مصيبة وحدها، الست بتبقى وحدها ومحتارة تعمل أيه وتجيب منين وتودي المدارس أمتى، الكلام ده كله موجود».

واستكمل السيسي، قائلا: «هو مجتمعنا غالبيته أسر غير ميسرة وظروفها صعبة، كان الموضوع الفكرة بتاعته كده، أن يبقى في الرقم ده، كان هيبقى فيه 40 أو 50 مليار جنيه، مش النهارده وزارة التضامن تيجي تقولي أحنا مدينين بـ350 مليون جنيه معناها أن الرقم ده بقى دين».

عبارة عن صندوق اجتماعي وضمان للأسر المصرية

وتابع الرئيس السيسي: «الرقم اللي هيتحط بالصندوق هنحط زيه، لو الناس حطت مليارين هنحط مليارين، لو الناس حطت 5 مليارات هنحط 5 مليارات، لأن الصندوق لما يكون قوي وضخم، هو عبارة عن صندوق اجتماعي وضمان اجتماعي للأسر المصرية، ولبيوتنا وولادنا وبناتنا الصغيرين، هي القضية كده باختصار».